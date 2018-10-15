Cumhuriyet Meydanında Brezilya savunma sanatı görenleri şaşırttı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda, Brezilya savunma sanatı olan Capoeira yapan üniversite öğrencilerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Değişik enstrümanlarla, hem dans edip hem spor yapan gençler, alışık olunmayan bir görüntü oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri eğitmenleri Hızır Kul ile birlikte unutulmaz bir gösteriye imza attı. Brezilya savunma sanatı olan Capoeira yapan gençlere, Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ne olduğunu bilmedikleri Capoeira sanatının dikkatlerini çektiğini ve ilk kez böyle bir şey gördüklerini söyledi.

Capoeire Türkiye temsilcisi Hızır Kul, capoeirenın Kayseri’de tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Brezilya kökenli bir savunma sanatıdır. Diğer sporlardan bunu ayıran tek fark ise, müzik, dans ve akrobasi eşliğinde karşındaki rakibinle anlaşarak birlikte bir enerji alışverişi şeklinde oyun oynamak ve içinizde enerjiyi karşıya vermektir. Müzik ve dansla kamufle edilmiş bir spordur. Vücuda esneklik, çeviklik kazandırmaktadır. Şu an Cumhuriyet Meydanı'nda capoeirenın tanıtımını yapıyoruz. İnsanlara bu sporu anlatıyoruz. Meydanda, üniversite öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizle beraber bu sporu anlatıyoruz. Erciyes Üniversitesi BESYO’da Capoeire dersleri veriyoruz Salı ve Perşembe günleri. Üniversitede öğrencilerinin bu spora ilgilerini bekliyoruz. Yaş sınırı yok herkesi bekliyoruz.” dedi.

CAPOEIRA NEDİR?

Brezilyalı kölelerin muhtemelen 16. yüzyılda ortaya çıkardıkları, savaş sanatı, spor ve müzik içeren bir savaş sanatı.



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