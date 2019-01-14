Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a yanıt

Caner ÜNVER/ANKARA,() - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına yanıt verdi. Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" açıklamasında bulundu.