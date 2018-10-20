 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay  TİM Delegeler Çalıştayı'nda konuştu

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

Oktay, son dönemde yaşanan finansal dalgalanmayla birlikte yürürlüğe konulan "ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi" uygulamasına ilişkin talepler olduğunu söyledi.

"İYİLEŞTİRMELER YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fuat Oktay, ihracatçılardan gelen makul talep ve önerilerin hükümet tarafından etraflı bir şekilde değerlendirildiğini ve imkanlar

ölçüsünde de taleplerin karşılanmaya çalışıldığını söyledi. KDV alacaklarının iadesi konusunun talepler arasında önemli yer tuttuğuna değinen Fuat Oktay, "Bu konuda da şimdiye kadar çeşitli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS), İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS), Artırımlı Teminat Uygulaması (ATU) gibi birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KDV iade işlemlerinin daha da hızlandırılması için yeni planlamalar yapıyoruz." dedi.

"HEDEFLERİMİZE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son dönemde Türkiye'nin ekonomik saldırıya uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını belirten Oktay, "Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, tüm kabinemiz ve ilgili kurumlarımız olarak bu süreçte yaşanan sıkıntıların üzerine büyük bir kararlılık ve soğukkanlılıkla giderek durumu kontrol altına almış ve büyük sıkıntıları geride bırakmış bulunuyoruz. Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir. Önümüzdeki süreçte, yine hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)