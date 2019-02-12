Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristler acı sondan kaçamayacak (4)

'PATLICANLA, BİBERLE SALDIRACAKLARINI DÜŞÜNDÜLER'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'taki temaslarına Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde AK Parti teşkilatlarını ziyaret edip, seçim ofislerinin açılışını yaparak devam etti. Elbistan'da Cumhur İttifakı'nın seçim ofisinde konuşan Oktay, ekonomi ve terörle mücadele konularında kararlık mesajları verdi.

Bugüne kadar millete verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Oktay, bu sözlerden birinin ekonomide dimdik durmak olduğunu ve bunu da gerçekleştirdiklerini söyledi. Oktay, şöyle devam etti:

"2018'e geldiğimizde Ağustos'ta Türkiye'ye çekilen, Türkiye'ye yapılan o manipülasyonu, saldırıyı hatırlayın. 2002'de bunun binde biri yapılıyor olsaydı yerinden oynardı. Dimdik durduk. Niye? Elbistanlı yanımızdaydı, Elbistanlı liderinin arkasındaydı. Kahramanmaraşlı, Malatyalı, Afşinli yanındaydı. 3 kat büyüttük ekonomiyi. 3 bin dolarlardan 11 bin dolarları geçtik. Ne yaptılar? 'Dövizle saldırıyoruz' dediler. Ne yapıyorlar şimdi? Patlıcanla saldıracaklarını düşündüler, biberle saldıracaklarını düşündüler, domatesle, soğanla saldıracaklarını düşündüler. Onlar düşünedursunlar, onlar hayalededursunlar, onların bilmedikleri tek bir şey var. Milletimizin dik duruşunu bilmiyorlar. Milletimizi patlıcanla, biberle, dövizle veya bir başka şeyle liderinin yanından ayıramayacaklarını bilmiyorlar. Değil patlıcanınızla, biberinizle; tankınızla, topunuzla, tüfeğinizle geldiniz, F-16'larınızla geldiniz, bu millet yine dimdik durdu, durmaya da devam edecek."

'NAMERTLERİ KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasının devamında terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

"Terörle mücadelede söz verdik. 'Türkiye'ye göz diken, Elbistan'a göz diken her kimse onun gözünü oyarız' dedik. Oyduk mu? İnlerine girdik mi hepsinin? Adı ne olursa olsun; FETÖ olsun, PKK olsun, DEAŞ olsun bilmem ne olsun kovaladık mı? Türkiye'nin her bir karış toprağından kovalıyor muyuz? Sınırın ötesine kaçan namertleri kovalıyor muyuz? Türkiye'ye göz dikenlere, o gözlerini oymaya söz verdik. Türkiye'nin ötesinde de, sınırların ötesinde de kovalıyoruz, kovalamaya da devam edeceğiz. Bizi topla tüfekle korkutamayanlar, ekonomiyle korkutacaklarını sanıyorlar."

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı yapıldı.