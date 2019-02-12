Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristler acı sondan kaçamayacak (2)

VALİLİK VE ESNAF ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü töreninin ardından Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Oktay, Özkan'dan bir süre kente ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, valilik ziyaretinin ardından Hükümet Caddesi'ne geçerek, esnafı ziyaret etti. Esnafın yanında müşterilerle de sohbet eden Oktay, Alpedo Kervanhan'da şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.



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