Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti (2)

OKTAY, İSTANBUL’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini aldığı Yozgat’ta programlarını iptal ederek İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

Cuma namazı için Çekerek ilçesinde camiye girdiği sırada annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini alan Oktay, cami çıkışında toplanan kalabalığa seslendi. Oktay, annesinin vefatı nedeniyle programını iptal etmek zorunda olduğunu belirterek, "Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak bugünkü programı iptal etmek istiyorum. Sonrasında yine ziyaret borcumuz olsun" dedi.

Cami çıkışında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il yöneticileri ve vatandaşlar, Oktay'a başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karayolu ile Ankara'ya buradan da İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()



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