Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kayseri'de

CUHHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kayseri'de, aralarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ailesi ve kendi adına yaptırdığı cami de dahil olmak üzere 41 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 13.30'da Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda önce halka hitap ederek, toplu açılışları gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan saat 16.00'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına yaptırdığ Melikgazi ilçesinde Asri mezarlık girişindeki caminin açılışını yapıp, ilk namazı cemaatle birlikte kılacak. Erdoğan daha sonra Erciyes Üniversitesi'ne geçerek saat 17.00'de akademik yıl açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.00'da Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan'ın nikah törenine katıldıktan sonra Kayseri'den ayrılacak

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×