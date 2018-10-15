CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-ROMANYA BAŞBAKANI VİORİCA DANCİLA ORTAK BASIN TOPLANTISI VE İKİLİ ANLAŞMALAR İMZA TÖRENİ/ FOTOĞRAFLAR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-ROMANYA BAŞBAKANI VİORİCA DANCİLA ORTAK BASIN TOPLANTISI VE İKİLİ ANLAŞMALAR İMZA TÖRENİ/ FOTOĞRAFLAR

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