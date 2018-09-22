Cumhurbaşkanı Erdoğan pilot kıyafetiyle TEKNOFEST'te (1)

Cansel KİRAZ - Can EROK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na F-16'lar eşliğinde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu ATA uçağı, 3 F-16 eşliğinde İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Erdoğan'ın uçağından önce F-16'lar alana indi. Uçaklardan birinde ikinci pilot olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğerinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Daha sonra ATA uçağı havalimanı pistine indi. Festivale katılan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın kapısında karşıladı. Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü.

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