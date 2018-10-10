Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
(FOTOĞRAF)
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü. (FOTOĞRAF)
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
(FOTOĞRAF)