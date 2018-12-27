Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye Kültür Merkezi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' adlı oyununu izleyen öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye Kültür Merkezi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' adlı oyununu izleyen öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi

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