Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın konserinin izledi. Erdoğan, konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti. Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu.