Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen mitingde yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'Çıkacak mı çıkmayacak mı ?' böyle bir şey olmayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısı ve mitinge katıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen toplu açılış töreni sonrası uçakla Balıkesir'e gelen Erdoğan’a programında Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, ilçe belediye başkan adayları ve partilileri eşlik etti.Kuva-yi Miliye Meydanı'ndaki miting öncesi binlerce kişi ellerinde Türk ve Ak Parti bayrakları ile alanı doldurdu. Meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bez afişleri asıldı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı yaptığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bez afişlerine de yer verildi. Miting öncesi alanda bulunan partililere ve vatandaşlara 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak olan AK Parti Belediye Başkan adayları ile Cumhur ittifakının adayları anonsla tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı. Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakla geldiği Balıkesir'de Kuva-yi Milliye meydanında büyük sevgi gösterisi eşliğinde alanı dolduran binlerce partili ve vatandaşa seslendi. Cumhurbaşkan Erdoğan, Balıkesir mitinginde 'Nereden nereye, şarkısına eşlik etti.‘BALIKESİR HER DÖNEM UYANIŞA ÖNCÜLÜK ETTİ’Konuşmasına Balıkesir’in tüm ilçelerini selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balıkesir İstiklal harbinde düşmana karşı mücadele bayrağını tereddüt etmeden açtı. Balıkesir 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin beka mücadelesi verdiği son dönede de dimdik durdu” diye başladı. Ömer Seyfettin’in dizelerini okuyan Erdoğan, “Balıkesir her dönemde milletin uyanışına öncülük etmiştir. Kurtuluş savaşı ardından Balıkesir’e gelip Zağanospaşa Cami’nde gelip kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal, iradeyi milliyenin tüm milletin iradasi demek olduğunu söylüyordu. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir kurtuluş değil kurulaşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart’ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak, yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. Hazırmıyız. Balıkesir 31 Marta tevazu, samimiyet ve gayretle ‘memleket işi gönül işi’ diyor muyuz? Balıkesir 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Büyükşehir, 31 Mart’ta büyükşehir ve ilçelerinde Cumhur ittifakını destekliyor muyuz. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir’e işte bu yakışır.” dedi.‘MİLLETİN KARARI ÜZERİNDE İRADE YOKTUR’Balıkesir’den önce Afyon Karahisar’da düzenlenen programa katıldığını hatırlatan Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde satın alma paralizisine göre dünyanın 17’inci ülkesi olan Türkiye’yi bugün 13’üncülüğe yükselttik. Yılsonu inşallah bu 12’inci olacak. Yaptığımız hizmetler ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini arttırdık. Laf değil iş ürettik iş. Yatırım yaptık. Böyle bay Kemal gibi patlıcan, domates, soğan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri gabarda gömüyoruz. Cudi’de gömüyoruz, Mendirekte gömüyoruz, Kandil’de gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı iyi olan bir parti oda onlarla geziyor. Dörtlü çete. Şimdi bu dörtlü çete el ele vermişler. Hedefleri AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı nasıl çökerteceğiz. Hedefleri Erdoğan’ı nasıl alaşağı edeceğiz. Bu millet kararını vermiş ve bu milletin kararının üzerinde başka bir irada yoktur. Şunu unutmayın biz rabbimizin huzurunda sadece rükûda ve secdede eğiliriz.” diye konuştu.ÇANAKKALE OTOYULU AVRUPA İLE MESAFEYİ KISALTACAK’Balıkesir’deki eğitim yatırımlarına da değinen Erdoğan şöyle konuştu:"Eğitimde 3 bin 89 adet yeni, derslik kazandırdık. 47 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin eğitim gördüğü kentimize Bandırma 17 Eylül Üniversitesini biz kurduk. İki üniversitede bizim Balıkesir’e kazandırdığımız üniversiteler. 4 bin 670 kapasiteli yurt açtık. Balıkesir Edremit ve bandırmada 2 bin 753 kapasiteli yükseköğrenim yurdunuzda hizmete açacağız. 83 adet ata yadigârı eseri restore ettik. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktık. Havran ilçemizde 116 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi için çalışmalara başladık. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine 1.8 katrilyon liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 27 hastane olmak üzere 66 tane sağlık merkezi kazandırdık. Sındırgı, Gömeç ve İvrindi, devlet hastaneleriyle 8 hastanenin de proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilometreden 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı. Yol medeniyettir. Yolun varsa medenisin. Yolun yoksa gayri medenisin.Üstgeçitler, kavşak düzenlemeleri AK Parti belediyeciliğini eserleri 1.7 katrilyon olan 16 yol projesi yapımı devam ediyor. Tamamını bu yıl hizmete alacağımı İstanbul İzmir otoyolunun 116 kilometresi Balıkesir’den geçiyor. İçinde Çanakkale köprüsünün de yer aldığı Kınalı, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir otoyolu; İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm kentlerinin Avrupa ülkesiyle mesafeyi Kısaltacak.”Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Menemen arası demiryolu hatları elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Etap etap işletmeye açtık. Balıkesir’in ortasından geçen tren yolunun şehir dışına alınması da gündemimizde. Mevcut tren yolunu da kent meydanı yaparak sizlerin hizmetine alacağız. Kocaseyit havalimanına yıllık 3 milyon kapasiteli terminal binası inşa ettik. 3 bin 67 olan yolcu trafiği 516 bine çıktı. Yıllık 100 bin yolcu kapasiteli Balıkesir Havalimanı'na, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal yapıyoruz.” dedi.TAZMİNATLAR MEHMETÇİK VAKFI’NAKonuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı davalardan da bahseden Erdoğan, “Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Biz de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe ederiz. Terör örgütlerine karşı savaşanlara. Benim Mehmedim tatbikî teröristlerle mücadele verecek. Hepsi de giderken anacığı, babacığı ‘Git oğlum git ya şehit ol ya gazi diyor’. Bundan sonra da mücadele böyle sürecek. Terminal binası tamamlanıyor havalimanını hizmete açıyoruz. Balıkesir kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit’e kadar gitmek zorunda kalmayacak. Balıkesir’e 20 baraj ve 22 gölet inşa ettik. 10 baraj ve 5 gölet yapım çalışmaları devam ediyor.” dedi.YENİ ASKERLİK SİSTEMİ'YLE İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTICumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalarla bedelli konusunda 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:"Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler. Yurtdışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından İstanbul'a gitmek üzere havaalanına hareket etti.

