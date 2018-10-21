Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla metro hattının ilk seferi yapıldı

Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla metro hattının ilk seferi yapıldı

Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı. 
(FOTOĞRAF)

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