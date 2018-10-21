Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı.
(FOTOĞRAF)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla metro hattının ilk seferi yapıldı
Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay...
Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı.
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