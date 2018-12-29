Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördü ama duygulanıp ağlayınca konuşamadı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde yaşayan çiftçi Ahmet Güven'in (78) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma hayali, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sayesinde gerçek oldu. Ankara'ya götürülen Güven, Cumhurbaşkanını gördüğünde çok duygulanıp, ağlamaktan konuşamadığını belirterek, "Şimdi onun üzüntüsünü yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızı yaşadığımız Zeytinova Mahallesi'ne davet ediyorum. 78 yaşında bir adamım, çok siyasetçi gördüm ama Cumhurbaşkanımız gibi okuyan ve göğsünde imanı olan bir adam görmedim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın geçen 23 Aralık'ta Bayındır'ın kırsal Zeytinova Mahallesi'ne yaptığı ziyarette yanına gelen çiftçi Ahmet Güven, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu belirterek, bu konuda yardım istedi. Dağ, Güven'e yardımcı olacağının sözünü verdi ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven'in isteğini illetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 26 Aralık'taki Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra Ahmet Güven ile görüşebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanından randevu alınmasının ardından Güven, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve AK Parti Bayındır Eski İlçe Başkanı Uğur Demirezer tarafından Ankara'ya götürüldü.

Başkent'te yarım saat süreyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ahmet Güven yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Öğle namazı çıkışında mahallemizi ziyaret eden milletvekili Hamza Dağ'ı görünce yanına gidip, 'Kardeşim bir isteğim var' dedim. Kırmayıp, beni dinledi. 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bana bu adamı göster, sarılıp öpeyim. Bu benim en büyük hayalim' dedim. Sağ olsun, beni kırmayıp, bu isteğimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızı gördüğümde çok duygulandım, ağlamaktan konuşamadım."

Güven, Cumhurbaşkanının kendisine 'Sakin ol. Neden ağlıyorsun?' dediğini, omzunu sıvazladığını ve sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, "Ancak, duygu yoğunluğu nedeniyle tıkandığım için bir şey söylemedim. Şimdi onun üzüntüsünü yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızı yaşadığımız Zeytinova Mahallesi'ne davet ediyorum. 78 yaşında bir adamım, çok siyasetçi gördüm ama Cumhurbaşkanımız gibi okuyan ve göğsünde imanı olan bir adam görmedim" diye konuştu.



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