Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde konuştu (1)

Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve Ak Parti'ye meclis çoğunluğunu vermekle çok büyük sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakıma oy veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNE YAPMIŞ DEMOKRATİK HAKKINI KULLANARAK İSTİKAMET GÖSTERMİŞTİR"

"Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanları ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açık. Yüzde 90'lara yaklaşan oranla demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK, il, ilçe seçim kurullarına, sandık heyetlerine, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost halkların tamamına şükranlarıma sunuyorum. Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

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