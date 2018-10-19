Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı (2)

CUMA NAMAZININ ARDINDAN ALİAĞA'YA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılış töreninin ardından Hava Eğitim Komutanlığı'na geçti. Beraberindekilerle cuma namazını burada kılan Erdoğan, ardından STAR Rafineri açılışı için için helikopterle Aliağa'ya hareket etti.



Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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