Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darüşşafaka Basketbol Takımı'na tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ULEB Avrupa Şampiyonu Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

ULEB Avrupa Kupası Finali 2'nci karşılaşmasında sahasında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup eden Darüşşafaka şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

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