Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca  Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1)

 Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 16.30'da ayrılarak, yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca  Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1)

 Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 16.30'da ayrılarak, yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camideki incelemeleri sürüyor.

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