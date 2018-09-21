Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacağı ve burada, Genel Kurul’a hitap edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. New York’ta gerçekleştirilecek BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ temasını taşıyacak 73. Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Eylül Salı günü Genel Kurul’a hitap edeceklerdir. Ayrıca aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacaklardır. New York’ta bulunacakları sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Sekreteri’nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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