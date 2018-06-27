Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek.  Erdoğan, Bahçeli'yi  Beştepe'de kabul edecek.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. 
Erdoğan, Bahçeli'yi  Beştepe'de kabul edecek.
 

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