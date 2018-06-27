Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek.
Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.
Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek.
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