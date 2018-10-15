Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

   Cansel KİRAZ-İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi'nden Ankara'ya gitti.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

 

 Cansel KİRAZ-İSTANBUL,()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi'nden Ankara'ya gitti. 

 

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