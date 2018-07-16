Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun Kollarını Kestik

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldi.Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AKP Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı’nı da beraberindekilerle ziyaret ederek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle;

“Bugün sabahtan itibaren hamdolsun 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.16-17 yaşındaki daha gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsü yaşarken ülkemizi kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. Tarihimizde yaşanan her zaferin ardından fedakarlık vardır.

Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923’ün şafağı, anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü. 15 Temmuz gecesi de Türk milleti cesareti dirayeti mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun Kuva-i Milliye ruhunun hala diri olduğunu göstermiştir.Bu millet FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos’ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."

“DERİN BİR HAFIZAYA SAHİBİZ”

“Bu tarihi değişim ile Türk demokrasisine çağ atlattık. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık inşallah darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık.15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız.15 Temmuz asla unutulamayacak. O bizim için tarihe bir kayıttır. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikle hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız.”

AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK’

“İlişkilerimizi belirlerken darbeye tavrı da dikkate aldık. İşte Azerbaycan’dan geldi. Ukrayna’dan iki tane geldi. Geliyorlar gelecekler. Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline. Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:01