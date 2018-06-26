Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları (3)

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları (3)

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim zaferini tebrik etti.

YORUM EKLE
Gönder