Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lübnan ve Tunus'tan tebrik...

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-LÜBNAN Başbakanı Saad Hariri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 24 Haziran'daki seçim nedeniyle tebrik etti. Tunus Devlet Başkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden Es-Sibsi, Tunus-Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini vurguladı.