Çukurca Kaymakamı, koruma polisinin nikahını kıydı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın koruma polisi Fatih Çakır (26) ile hemşire Merve Yeşilyurt (24), hayatlarını birleştirdi. El ele tutuşup nikah masasının bulunduğu havuz başına gelen çifti, damadın silah arkadaşları meşaleler yakarak karşıladı. Çiftin nikahlarını Kaymakam Ayca kıydı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın koruması Özel Harekat polisi Fatih Çakır ile Erzurum'da özel hastanede görev yapan hemşire Merve Yeşilyurt, nikah masasına oturdu. İlçedeki havuz başındaki nikah törenine, Kaymamakam ve Belediye Başkanı Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Çakır'ın silah arkadaşları katıldı.

El ele tutuşup nikah masasının bulunduğu havuz başına gelen çifti, damadın silah arkadaşları meşaleler yakarak karşıladı. Çiftin nikahlarını Kaymakam Ayca kıydı. Nikah şahitliklerini ise Ayca'nın eşi Nazlı Gökçen Ayca ve Özel Harekat Şube Müdürü Bayar yaptı. Nikahın ardından Kaymakam Ayca, Çakır ve Yeşilyurt çiftine evlilik cüzdanlarını teslim edip, mutluluklar diledi. Çakır'ın silah arkadaşları, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi, nikahın ardından araç konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde tur atarak kutlama yaptı.



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