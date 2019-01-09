Çorum'un 11 ilçesinde eğitime kar molası

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'da kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar bugün tatil edildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çorum Valiliği tarafından alınan kararla Alaca, Sungurlu. Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Dodurga, Uğurludağ, İskilip, Laçin, Oğuzlar ve Bayat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



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