YAŞLILAR VE ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA
Çorum'da engelli seçmenler yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalye ve sedye ile okullara gelerek oylarını kullandı. Gözleri görmeyen yaşlı bir kadın ve yine yürümekte zorlanan diğer yaşlılar yakınlarının yardımıyla oylarını kullanıp evlerine döndü.
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Çorum'da oy verme işlemi (2)
YAŞLILAR VE ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA Çorum'da engelli seçmenler yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalye ve sedye ile okullara gelerek oylarını kullandı. Gözleri görmeyen yaşlı bir kadın ve yine yürümekte zorlanan diğer yaşlılar...
YAŞLILAR VE ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA
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