Çorum'da oy verme işlemi (2)

YAŞLILAR VE ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA Çorum'da engelli seçmenler yakınlarının yardımı ile tekerlekli sandalye ve sedye ile okullara gelerek oylarını kullandı. Gözleri görmeyen yaşlı bir kadın ve yine yürümekte zorlanan diğer yaşlılar...