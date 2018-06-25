Çorum'da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()- ÇORUM’da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 3 milletvekili, CHP 1 millitvekili çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da AK Parti 3 milletvekilli, CHP ise bir milletvekili çıkardı. AK Parti Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP ise Tufan Köse milletvekili seçildi.

AHMET SAMİ CEYLAN (AK PARTİ)

8 Nisan 1971'de Çorum Merkez Yeşilyayla köyünde doğdu. Ziraat Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü bitirdi. Çorum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Çorum Kurucu Üyeliği, Çorum Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kurucu Üyeliği, İmam Hatip Liseliler Platformu Çorum Koordinatörlüğü, Çorumspor Üst Kurul Başkanlığı ve kamu yararına kurulan birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üyelik, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Ceylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.



OĞUZHAN KAYA (AK PARTİ)

1976 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. 1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını İstanbul´da yapıp bir süre İstanbul'da avukat olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 2003 yılında Osmancık ilçesinde avukatlığa başladı. 2003 yılında Ak Parti' de siyasete başladı. Şubat 2006 - Kasım 2014 arası 3. dönem Ak Parti ilçe Başkanlığı yaptı. Hemşire Güllü Kaya evli ve Meliha Şevval ile Ayşe Naz isimli iki kız babasıdır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.



EROL KAVUNCU ( AK PARTİ)

1963 yılında Çorum'un Bayat İlçesi Saray Köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini; Bayat ve İskilip’te, Ortaöğrenimini; Çorum İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra, sırasıyla Kastamonu/ Taşköprü İmam Hatip Lisesi, İzmir/Menemen Lisesi, İskilip İmam Hatip Lisesi, Çorum Fen Lisesi gibi eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak görev yaptı. 2016 yılında Çorum Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü olarak atandı. KYK İl Müdürlüğü görevinden 27. Dönem Milletvekilliği adaylığı için ayrılan Erol Kavuncu evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

TUFAN KÖSE (CHP)

1967 tarihinde Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. 1990 yılında Çorum'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) gibi birçok sivil toplum örgütünde üyelik, Çağdaş Hukukçular Derneğinin Kuruculuğu ve Çorum Şube Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2008-2010 ve 2010-2011 yılları arasında iki kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı yaptı. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Çorum milletvekili olarak meclise giren Köse, 2014 yılında yapılan 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Çorum milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar seçilen Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dönem Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Köse, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.



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