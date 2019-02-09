Çöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - KARTAL'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Kartal'da Yeşilyurt apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı. Volkan Balta cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Volkan Balta'nın cenazesi helallik almak için iş yerinin önüne getirildi.

Çok sayıda yakını ve arkadaşı iş yeri önünde toplandı. Helallik vermeye gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. Volkan Balta'nın bina yıkılmadan kısa süre önce yanından ayrılan yardımcısı Selçuk Çiçek de helallik vermeye geldi. Volkan Balta'nın cenazesi memleketi olan Trabzon Şalpazarı'na gönderildi.

(FOTOĞRAF)