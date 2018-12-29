'Çocuklarda yüksek ateş bağışıklık kazandırır'

HAVALARIN soğumasıyla birlikte viral enfeksiyonlarda artış görülürken Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sacit Günbey soğuk algınlığına karşı antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Günbey, "Soğuk algınlığı nedeniyle başlayan hastalıklarda antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Antibiyotik vücudun florasını bozarak virüslere yer açar. Çocukların ateşlerini de hemen düşürmemek gerekli çünkü ateş düşürüldüğü zaman bağışıklık kazanılması engellenir" dedi.Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sacit Günbey, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda viral enfeksiyon hastalıklarında artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günbey, çocuk acile gelen hasta sayısının özellikle hafta sonları 800'e ulaştığını belirterek soğuk algınlığı nedeniyle başlayan hastalıklarda çok fazla ilaç kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Kar yağışının havadaki bakterileri temizlediğini kaydeden Prof. Dr. Günbey, daha sonra etkili olan soğuğa karşı çocukların hastalanmaması için ailelerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.'MÜMKÜNSE ATEŞİ DÜŞÜRMEDEN TEDAVİ'Çocukların hastalanmaması için hijyen ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Günbey şöyle konuştu:"Çocuklarımızda gribal enfeksiyon nezle gibi sorunlar ortaya çıktıktan sonra ailelerin sağlık konusunda ciddi bir hassasiyetleri var. Hemen hastaneye geliyorlar. Eskiden bu kadar ciddi bir hassasiyet yoktu. Bu hastalarda çok fazla ilaç kullanmaya gerek yok. Maalesef gribal enfeksiyonları da bakteriyel enfeksiyon gibi antibiyotikle tedavi etmeye çalışıyoruz, böyle bir alışkanlık ortaya çıkmış. Bu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Kullanılan antibiyotik hastaya fayda vermediği gibi hastanın florasını bozarak virüslere yer açıyor, onların işini kolaylaştırıyor. Hatta mümkünse çocukların ateşlerini de çok düşürmeden hastalığı kontrol etmek gerekiyor çünkü düşürdüğümüz zaman hastanın bağışıklık sisteminin çalışmasını da bir miktar engellemiş oluyoruz."'DİNLENEREK, BOL SIVA ALARAK ATLATIN'Hastalığı atlatmanın yollarını da anlatan Günbey, "Dinlenerek, bol sıvı gıdalar alarak, C vitamininden zengin gıdalar alarak, meyve ve sularına ağırlık vererek hastalığı atlatmak mümkün. Gerekirse bir miktar da ağrı kesici, ateş düşürücü alarak hastalık atlatılabilir. Ancak her zaman böyle seyretmeyebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu maalesef alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşebiliyor. Bu üst solunum yolundaki mikroplar alt tarafa doğru yayılabiliyor. Bugün bizim hastanemizde maalesef servisteki bütün yataklar alt solunum yolu nedeniyle dolu vaziyette. Çocukların direncinin kötü olması, yanlarında sigara içilmesi, hijyene dikkat edilmemesi, aynı odada birden fazla hasta kişinin bulunması, hastalıkların yayılmasına ve bazen hastalığın ağır geçmesine neden oluyor. Hava yollarının veya daha aşağı kısımların enfeksiyona uğraması nedeniyle daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda hastaneye yatırmak gerekebiliyor. O zaman antibiyotik kullanma ihtiyacı doğuyor" diye konuştu.ORTA KULAK İLTİHABINA KARŞI SERUM FİZYOLOJİProf. Dr. Sacit Günbey, çocuklarda sık sık görülen üst solunum enfeksiyonlarından biri olan orta kulak iltihabının oluşmaması için serum fizyolojik tedavisinin aileler tarafından çocuklara uygulanması gerektiğini bildirdi. Çocukların genizlerinin kapanmasını önlemek için geniz ve boğazlarını burundan bolca suyla yıkamak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Günbey şöyle konuştu: "Burun açık olursa üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolay orta kulak iltihabı yapma olasılığı azalıyor. Çünkü kulakların genze ve boğaza açılan delikleri vardır. Bu delikler ağız ve burundan su damlatmak suretiyle yıkanırsa onlar ağza açıldığında içerisi boşalacak, kulaklar rahatlayacak ve orta kulak iltihabı olmayacaktır. Biz ilaç olarak kabul etmiyoruz serum fizyolojiği. Annelerin bolca serum fizyolojik ile yıkamalarını öneriyoruz. Bu enfeksiyonun iyileşmesine de katkı veriyor."

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