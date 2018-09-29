Çocuklar, yerin 150 metre altında oyun oynadı

ÇANKIRI'da düzenlenen 'Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılan çocuklar, yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda oyunlar oynadı.

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğe, yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık Tuz Mağarası ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, veliler, Çankırı ve Ankara'dan çocuklar katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Federasyon Başkanı Orhan Çağlar, sokak oyunları etkinliğinin Türkiye genelinde yapılacağını ve ilk olarak Çankırı'dan başlattıklarının belirterek, etkinliğe destek olan belediye yetkililerine teşekkür etti. Federasyon Başkanı Çağlar, etkinliğin yapıldığı mağaradan da çok etkilendiğini söyledi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise "Günümüzde apartman duvarları arasında ve teknolojinin sosyal medya ağı arasında sıkışıp kalmış çocuklarımıza bir günlük de olsa eski sokak oyunlarımızı yaşatmak için Çankırı Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bu programı düzenledik. Bunların gösterim yeri olarak da 5 bin yıldır dünyanın en eski maden ocaklarından birisi olan Çankırı Tuz Mağarası'nı seçtik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de mağarayı turizme açacağız" diye konuştu.

Çocukların oynaması için güvenli alanların oluşturulması konusuna vurgu yapan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da şunları söyledi:

"Yerin 150 metre altında böyle bir etkinlik yapmak çok güzel. Sokak oyunları adına gerçekleştirilen bu faaliyet gerçekten çok anlamlı. Bizim zamanımızdaki oyunlar bugün çocuklarımıza tanıtılıyor. Ama tabii Belediye Başkanımıza da özellikle iş düşüyor, çocuklarımıza sokakta güvenli bir oyun alanı oluşturmak için. Katılımcılara teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmalar sonrasında etkinliğe katılan çocuklar ve veliler, yerin 150 metre altında seksek, yumurta taşıma, halat çekme, mendil kapmaca ve çuval yarışı olmak üzere birçok oyun oynadı.



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