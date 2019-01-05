VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
Düzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Düzce'de 7 yaşındaki bir çocuğa, sürücü kursuna ait TIR çekicisi kullandırıldığı ile ilgili çıkan haberler Valiliğimizce incelenmiştir. Konu ilgili birimlere iletilmiş olup inceleme başlatılmıştır" denildi.
Çocuk sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (2)
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI Düzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Düzce'de 7 yaşındaki bir çocuğa, sürücü kursuna ait TIR çekicisi...
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
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