Çocuk sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi (2)

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Düzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Düzce'de 7 yaşındaki bir çocuğa, sürücü kursuna ait TIR çekicisi kullandırıldığı ile ilgili çıkan haberler Valiliğimizce incelenmiştir. Konu ilgili birimlere iletilmiş olup inceleme başlatılmıştır" denildi.