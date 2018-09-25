'Çocuk kaçırma, istismar konularında annelere büyük görevler düşüyor'

PSİKOLOG Şeyma Özselamoğlu, son dönemlerde artan, çocuk kaçırma, cinsel istismar ve çocuk cinayetleri olayları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, olayı gerçekleştiren kişilerin bu yaptıklarını toplumdan ve aileden bir öç alma amacıyla yaptıklarını ifade ederek, buna önlem olmak için annelere çocuk yetiştirilmesinde büyük görevler düştüğünü söyledi.Ülkede cinsel istismar olaylarının giderek arttığını, hemen her gün çocuk kaçırılması, cinsel istismar ve çocuk cinayetleri ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Psikolog Şeyma Özselamoğlu, "Son dönemlerde yaşanan olaylar sadece dışarıdan değil, aile içi de olabilir. Anneler çocuklarına karşı yaşanan, uygulanan cinsel istismara toplumdan dışlanma ve çeşitli nedenlerden dolayı sessiz kalıyorsa cinsel istismarın uzun süre olmasına sebep olmaktadır. Çocuğu okula giden anneler ister erkek ister kız çocuklara dokunmanın farklı olduğunu öğretmesi gerekir. 3 yaşından itibaren aileler çocuklarına özel bölge ve korunması gereken vücut hakkında bilgi vermelidir. Aileler okul çıkışlarında tanımadıkları kişilerin kendilerini çağırması durumundan ne yapması gerektiği konusunda açıklamalar yapması gerekir. Bir çocuk şeker veya para ile kandırılmak istendiği zaman en azından çocuğu karşılaştığı tanımadığı kişinin yanına isteyerek veya zorla götürülmesi durumunda yardım istemek için çığlık atmalıdır. Çocuk kaçırma, cinsel istismar ve devamında çocuk cinayeti işleyen kişiler genellikle gerek aileden gerekse de dışarıdan cinsel istismara uğramış oldukları için toplumdan ve kendisine zarar verenlerden bir nevi bu şekilde öç almaktadırlar. Cinayet işleyen kişilerin çocuklara zarar verme nedeni savunmasız oluşları ve cinsel istismar gibi konuları bilmemeleri nedeniyle bazı çocuklar bunu sevgi olarak görebiliyor. Ailelerin özellikle annelerin çocuklarını küçük yaştan itibaren eğitimleri gerekiyor" dedi.

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