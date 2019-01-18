Çocuğu için yaptığı ranza ilgi görünce mobilya üretimine başladı

BURSA'da iç mimar Ece Köksal Uyanıklar, çocuğu için yaptırdığı doğal malzemeden ranzanın tasarımını sosyal medyadan paylaşınca yoğun ilgi gördü. Bunu kazanç kapısına dönüştüren Uyanıklar, tasarımını kendisinin yaptığı, çocuklar için sadece masif ahşaptan üretilen mobilya ve oyuncakların satıldığı işletme açtı.Bursa'da piyasada bulunan ürünlerin, çocuğunun sağlığına zarar vereceğini düşünen iç mimar Ece Köksal Uyanıklar, masif ahşaptan ranza tasarlayıp, yaptırdı. Tasarımını sosyal medyada paylaşan Uyanıklar, gösterilen yoğun ilgi üzerine iş kurma kararı aldı. Uyanıklar, çocuk odasından yaşam alanına, hatta oyuncaklara kadar çeşitli ürünler tasarlayıp fason olarak yaptırarak açtığı iş yerinde satmaya başladı. Uyanıklar, boyasız ahşap istemeyen müşteriler için de yenilse dahi sağlığa zarar vermeyen boyaları kullanarak oyuncakları renklendirdi.Ece Köksal Uyanıklar, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü, ailelerin çocuklarının sağlığı için bu ürünleri tercih ettiğini söyledi. Masif ahşabın, ahşap türleri arasında en doğalı olduğunu belirten Uyanıklar, "Nefes alabilen bir ahşap türüdür. Çocuk mobilyası denildiğinde en uygun ahşaptır. Yapımında kimyasal kullanılmaması ve işlemesinin kolay olması da bizim için tercih sebebiydi" dedi.​'SEKTÖRDE BOŞLUK VARDI'Oğlunun ranzası yoğun ilgi görünce işletmeyi açmaya karar verdiğini söyleyen Uyanıklar, "Geçen yıl oğlum için bu kulübe şeklinde olan ranzayı ürettirdim. Sonra bu ranzayı sosyal medyada paylaşınca çok güzel tepkiler aldım. İnsanlar, 'Biz de istiyoruz' demeye başladılar. Sonra gerçekten bu sektörde bir boşluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine biraz yoğunlaştım ve kendi mesleğimle birleştirdim. Daha sonra birkaç yatak tasarladım ve çocukların odalarında yaşam alanları olmadığını fark ettim. Bu sebeple farklı oyuncaklar, yapılar da tasarlamaya başladım" şeklinde konuştu.'İNSANLARI GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR'Ahşaptan yapılan mobilya ve oyuncakların kendisinin çocukluk yıllarında oldukça yaygın olduğunu belirten Uyanıklar, "Yaşadığım olaylar ve şu an içinde olduğum iş beni çok mutlu ediyor. Bu fikirler 6 ay gibi kısa bir sürede bir araya geldi. Çocuğumla burada olmaktan dolayı ikimizde çok mutluyuz. Gelen insanlar özellikle bizim neslimizdekiler buranın dokusu, buranın kokusu ve tarzıyla geçmişe gidiyor. Yoğun bir ilginin yanı sıra çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

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