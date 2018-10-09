Çoban köpeklerin kovaladığı yaban keçisi, ahıra sığındı

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde çoban köpeklerinin kovaladığı yaban keçisi, bir ahıra girdi. Yetkililerce korumaya alınan yaban keçisi, muayenenin ardından doğaya bırakıldı.

Yedisu kırsalında çoban köpeklerinin kovaladığı yaban keçisi, bir vatandaşa ait ahıra kaçtı. Ahır sahibi vatandaşın haber vermesi üzerine Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, ahıra gelerek yaban keçisini koruma altına aldı. Yaban keçisi, ekipler tarafından yapılan muayenenin ardından doğaya bırakıldı.



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