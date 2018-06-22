Çıralı'da yasaklar, Caretta Caretta yuva sayısını artırdı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın dünyaca ünlü iki sahili Çıralı ve Olimpos'ta Caretta Caretta'ların yuvalama alanı sayısı, kumsallarda çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemenin yasaklanması ve gönüllü 40 köylünün sabaha kadar nöbetleriyle 1,5 ayda 71'e yükseldi. Temmuz ortasına kadar 50 yuva daha bekleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yan yana olan Çıralı ve Olimpos sahillerinde, nesli tehlike altındaki Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları için konulan önlemler sayesinde kısa sürede olumlu sonuçlar alındı. Önceki yıllarda iki tatil beldesine gelen ziyaretçilerin sahilde çadır kurmaları, geceleri ateş yakıp eğlence partileri düzenlemeleri, araçlarla kumsala giriş gibi nedenlerle, Caretta caretta'ların 2.5 aylık yumurtlama dönemlerinde yuva sayısı 140'lardan 74'e kadar gerilemişti. 3,7 kilometrelik Çıralı sahilinde yuva sayısı yarıya düşerken, 300 metrelik Olimpos sahilinde ise tamamen yok olmuştu.

Caretta caretta yuvaları için Çıralı ve Olimpos esnafı ve halkının da içinde olduğu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü kurumlarının da desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, nisan ayından itibaren çeşitli önlemler aldı ve tatilcileri bilgilendirme faaliyetleri başlattı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle, iki sahilde çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek ve araç girişleri yasaklandı. Ayrıca broşürler ve çeşitli faaliyetlerle de iki sahilin nesli tehlike altında olan Caretta caretta'ların yuvalama alanı olduğu yönünde bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı çalışmalar sürdürülüyor.

1,5 AYDA GEÇEN YILIN RAKAMINA ULAŞTI

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, alınan önlemler ve hava şartlarına da bağlı olarak bu yıl ilk yuvanın 29 Nisan'da oluştuğunu belirterek, 18 Haziran tarihi itibariyle geçen yılın tüm yuvalama sezonundaki sayıya ulaşıldığını ve 71 yuva oluştuğunu kaydetti. Bu rakamın sevindirici olduğunu ve rekora doğru gittiğini kaydeden Elginöz, "Tüm yuvalar, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün destekleriyle her gün saat 05.00'ten itibaren 3 kişilik yuva ekibimiz tarafından koruma altına alınıyor. Gece boyunca da esnafımız ve halkımızın maaşını karşıladığı 4 kişi ve 40'a yakın gönüllümüzle sabaha kadar sahil boyunca nöbetlerimiz sürüyor" dedi.

50 YUVA DAHA BEKLENİYOR

Yaklaşık 1,5 ayda 71 yuvaya ulaşıldığını, yumurtlama döneminin temmuz ortasına kadar yaklaşık 1 ay daha süreceğini kaydeden Elginöz, "Bu dönemde 50 yuva daha bekliyoruz. Ayrıca artık buraya gelen tatilcilerimiz bu konuda daha bilinçli hareket ediyor. Çıkan haberler nedeniyle, yaptığımız çalışmaların güzel olduğunu ve sevindiklerini söylüyorlar. Geceleri çadır kurmak, ateş yakmak ve eğlence partileri gibi faaliyetler düzenlenmiyor. Ancak bayramda yakın bölgelerden gelenler, sahilin orman kısmındaki alanda ateş yakma girişiminde bulundu ve bu açıdan biraz zorlandık. Bu konuda yine kaymakamlık ve jandarma ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

OLİMPOS'A ÇIKIYOR AMA YUMURTLAMIYORLAR

Çıralı sahilinde sevindirici gelişmeler yaşanırken Olimpos sahilinde ise bir dönem 17'ye kadar çıkan yuva sayısının sıfıra düştüğünü hatırlatan Elginöz, "Olimpos sahilinde de aynı şekilde ateş yakılması, çadır kurulması, araç girişi ve eğlence partileri sona erdi. Artık yapılmıyor. Ancak yaptığımız gözlemlerde sahile geceleri Caretta caretta'lar çıkıyor fakat yumurtalarını bırakmadan geri dönüp gidiyorlar. Sanırım, bu sahilde ateş yakma olayları çok fazlaydı ve kumulu kazınca altından kömür ve kül çıkıyor ve yumurta bırakmaktan vazgeçiyor. Şu ana kadar Olimpos'a yumurta bırakan kaplumbağa olmadı ama sezon devam ediyor ve bekliyoruz" dedi.



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