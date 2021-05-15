Çip Krizi Dev Japon Şirketini Vurdu

Honda, dünya çapındaki yarı iletken kıtlığından etkilenen artan bir otomobil üreticileri listesine katılmıştı. Geçtiğimiz aylarda, Reuters, otomobil üreticisinin koronavirüs salgınının devam eden etkisine, çeşitli nakliye limanlarındaki tıkanıklığa ve şiddetli kış havasına ek engeller nedeniyle, ABD ve Kanada'daki üretimi durduracağını ve birkaç tesisteki üretimi bir hafta boyunca atılacağını bildirmişti. Ancak, otomobil üreticileri için zorlu ve yoğun geçen bir yılın ardından üretimi artıran sadece talaş kıtlığı değil.

Cuma günü Honda Motor Co (7267.T), dördüncü çeyrekte karında maliyet kesintilerinin de yardımıyla bir toparlanma bildirdi, ancak yarı iletken kıtlığı ve yüksek hammadde maliyetlerinin cari yılda büyümeyi sınırlayacağı konusunda uyardı. SmartEstimate verileri, 1 Nisan'da başlayan yılda 660 milyar yen (6.04 milyar $) işletme karı öngörüsünün, analistlerin 791.7 milyarlık tahmininin altında olduğunu gösterdi. Honda'nın başkan yardımcısı Seiji Kuraishi, geçen yıl 100.000 aracın çip kıtlığından etkilendiğini ve etkisinin yılın ilk yarısında da devam edeceğini söyledi. Bir çevrimiçi kazanç brifinginde "Şu anda üretim üzerindeki tüm bu zarar etkilerinin yıl sonunda işlem görmesini bekliyoruz," dedi.

Kuraishi, elektrifikasyon stratejisinin General Motors (GM.N) ile olan ittifakı tarafından desteklendiğini söyledi. 31 Mart'a kadar üç ayda, Japonya'nın 2 numaralı otomobil üreticisi, bir önceki yıl 5,6 milyar yen kaybın ardından 213,2 milyar yen (1,95 milyar $) işletme karı açıkladı. Bu, SmartEstimate tarafından derlenen 107.4 milyar yen kar tahminini aştı.

Honda, küresel meslektaşları gibi, Renesas Electronic Corp'un Japonya'daki çip fabrikasında çıkan yangın ve bazı yonga üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu Teksas'taki elektrik kesintileriyle daha da kötüleşen çip kıtlığı nedeniyle otomobil üretimini artırmak için mücadele ediyor. Rakip Toyota, tüm mali yıl için daha iyimser bir tahmin yaptı ve rakiplerini sersemleten çip sıkıntısının üstesinden gelebileceğinden emin. Nissan, kârlılığa dönüş beklentilerine meydan okuyarak bunun eşitliğini artıracağını tahmin etti. Honda, geçtiğimiz 12 ayda 4,5 milyon olan bu ticari yıl 5 milyon araç satmayı planlıyor. 2040 yılına kadar satışlarının %100'ünün elektrikli araçlardan oluşmasını hedefleyen otomobil üreticisi, bu yıl için araştırma ve geliştirme için rekor 840 milyar yen'lik bir harcama öngördüğünü söyledi.

Otomobil üreticisi, gazeteciye, kapatmanın birkaç faktörün sonucu olduğunu söyledi. Şirket, koronavirüs salgınının devam eden etkisine, çeşitli nakliye limanlarındaki tıkanıklığa ve şiddetli kış havasına ek engeller olarak işaret etti. AutoForecast Solutions küresel araç tahmin başkan yardımcısı Sam Fiorani, Honda’nın ABD ve Kanada fabrikalarının haftada yaklaşık 30.000 otomobil ürettiğini söyledi.

Honda, Kuzey Amerika'da yoğun bir üretim varlığına sahiptir. Kıtadaki fabrikalar, şirketin ürünleri için otomobil ve SUV'ler, motorlar ve diğer bileşenleri üretiyor. Kapatma, diğer önemli modellerle birlikte Accord ve Civic üretimini de etkiliyor. Şimdiye kadar etkilenmeyen bir üretim alanı Meksika'da. Honda, Reuters'e Meksika operasyonlarının henüz herhangi bir üretim kesintisi açıklamadığını söyledi. Otomobil üreticileri, tüketici elektroniği alanındaki artan taleple rekabet etmek zorunda kaldı. Evden çalışan daha fazla insan ve birçok çocuğun okula gitmek için evde olması tedarik zincirlerini zorladı.