Çinli turistlerin Safranbolu ilgisi

KARABÜK'ün dünyaca ünlü tarihi ilçesi Safranbolu'yu geçen yıl, 315 bin 842'si konaklamalı olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Yabancı turistler arasında ilk sırayı 52 bin 320 kişiyle Çinliler alırken, onları Tayvan ve ABD'liler takip etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'ya ilgi her geçen gün artıyor. Osmanlı mimarisini yaşatan tarihi konakları, han, hamam, çeşme ve camileri ile dikkat çeken Safranbolu'yu geçen yıl 315 bin 842'si konaklamalı olmak üzere, günübirlikçilerle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

Safranbolu'ya Çinli turistlerin ilgisi devam ediyor. İlçeye geçen yıl 218 bin 584 yerli, 97 bin 258 yabancı turist gelirken, yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırayı 52 bin 320 kişiyle Çinliler aldı. Çinli turistleri, 31 bin 146 kişiyle Tayvan, 1408 kişi ile ABD, 955 kişiyle Suudi Arabistan, 944 kişi ile Singapur, 927 kişi ile Almanya, 861 kişi ile Malezya, 697 kişi ile Endonezya, 658 kişi ile Japonya ve 515 kişi ile Taylandlı turistler takip etti. İlçeyi ziyaret eden yabancı konuklar arasında, 2017 yılında da 32 bin 772 kişi ile Çinli turistler zirvede yer almıştı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, hedeflerinin 1 milyon 500 bin turist sayısını yakalamak olduğunu söyledi.



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