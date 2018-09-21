Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 'korsan taksi' eylemi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki durakta çalışan taksi sürücüleri, araçlarıyla sınır kapısını kapatarak korsan taksiciliğe tepki gösterdi. Taksiciler, yaklaşık yarım saat süren eylemi, jandarmanın uyarısıyla sona erdirdi.

Suriye sınırındaki Cilvegözü Taksi Durağı'nda çalışan yaklaşık 50 taksi sürücüsü, Kurban Bayramı tatiline giden Suriyelilerin dönüşlerinin devam etmesi nedeniyle yolcu taşımacılığının yoğun olduğu sınır kapısında korsan taksiciliğe karşı eylem yaptı. Taksiciler, sabah saatlerinde sınır kapısının Türkiye'ye giriş kapılarını araçlarıyla ulaşıma kapattı. Taksiciler, vergilerini ödeyerek taksicilik yapmalarına rağmen, durak dışında yol kenarlarında bekleyen sürücülerin, vergisiz yolcu taşıdığını ileri sürdü. Korsan yolcu taşıdığı ileri sürülen sürücüler ise eylem yapan taksicilerin de yasal yolcu taşımadığını iddia edince tartışma çıktı. Kapıda görevli polisler araya girerek tartışmanın büyümesini önledi. Polisler, sürücülerden araçlarını kaldırmalarını istedi. Haber verilmesi üzerine gelen gelen jandarmanın uyarısı üzerine taksiciler, yaklaşık yarım saat süren eylemi bitirdi. Araçların kaldırılmasıyla sınır kapısı ulaşıma açıldı.



FOTOĞRAFLI​

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×