Çilingoz Koyu'ndan 1 ton 300 kilo çöp topladı

İSTANBUL Çatalca'da bulunan Çilingoz Tabiat Parkı ve koyu öğrenciler tarafından temizlendi. Koydan, 3 saatte tam 1 ton 300 kilo çöp topladı.

Nişantaşı Üniversitesi Doğa ve Çevre Kulübü öğrencileri, 'Yarınlarımız İçin İyilik Yapın, Atmayın!' sloganı ile İstanbul Çatalca’daki tabiat parklarından biri olan Çilingoz Koyu'nu temizledi. Öğrenciler, yeni yıl arifesinde 3 saatte tam 1 ton 300 kilo çöp topladı.

Karadeniz kıyısındaki ince kumlu 80 metre genişliğindeki kumsalı da temizleyen 30 öğrenci, 3 saat süren çöp toplama etkinliğinde cam, plastik ve metal ağırlıklı yaklaşık 1 ton 300 kilo çöp topladı. Toplanan çöpler arasında gemilerden atıldığı anlaşılan Çince yazılı cam ve plastik atıklar dikkat çekti. Çöpler, Çatalca Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından araçlarla taşındı.

Nişantaşı Üniversitesi ‘Doğa ve Çevre Kulübü’ öğrencileri adına konuşan Berkcan Demir, "Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına küçük bir adım atıyoruz ve diyoruz ki; sahile, doğaya, tarihi alanlarımıza, sokağa, hiçbir yere çöpe atmayın ve doğayı yok etmeyin" dedi.