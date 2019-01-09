Çilek işçileri yevmiyeden dertli

TÜRKİYE'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, 3 bin 500 dekar alanda örtü altında kış çileği hasadı sürüyor. Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan aldığı ürün, pazar tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor. İşçiler, saat 08.00'den 17.00'ye kadar çalışıp aldıkları 65 TL'lik yevmiyenin yetersizliğinden yakınıyor.Manisa'da 10- 15 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler arasında yer alan Köprübaşı'nın kaderi, çilekle tanıştıktan sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. 3 bin 500 dekar alanda örtü altında çilek üretimi yapılmaya başlandı. Tüccarın tarladan kilosunu 10 liradan aldığı ürün, pazar tezgahlarında 17- 20 lira etiketle satılıyor.Yaklaşık 15 yıldır çilek tarlalarında çalışan İlyas Özcan (70), çilek toplamanın zorluğuna dikkat çekerek, "Yazın sıcak, kışın soğuk. Çileli bir meslek bu. Burası küçük bir ilçe. Çilek tarlalarında çalışmaktan başka yapacak bir işimiz yok. Ancak 65 TL yevmiye çok az ve bize yetmiyor, emeğimizi karşılamıyor" dedi. Bir diğer işçi Meryem Ünzen (45) ise, "Bu işin kış aylarında ayrı bir zorluğu var. Ailemizin geçimine katkı sağlamak için çocuklarımıza birer ekmek götürmek için çalışıyoruz. Yağmur çamur demeden bu işi yapıyoruz. Bazen 40 derece sıcak havada bazen de eksi 5 derece soğukta çalışıyoruz" dedi.Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Mühendisi Alptekin Sağıroğlu, ilçenin en önemli ekonomik değeri olan çilek üretiminde işçilerin emeğinin büyük olduğunu belirterek, "Yaz aylarında sıcakta, kış aylarında soğuk hava şartlarında çilek işçilerimiz çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Köprübaşı ilçemiz sanayi kenti olmadığı için tek geçim kaynağı tarım" dedi.FOTOĞRAFLI