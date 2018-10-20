Çiftlikte aç kalan 150 keçi telef oldu (2)

ÇİFTLİK 4,5 MİLYONA MAL OLMUŞ

Denizli'nin Çardak ilçesinde aç ve susuz kalan 150 keçinin öldüğü çiftliğin, 2013 yılında 4,5 milyon liraya mal edilerek kurulduğu ortaya çıktı. Çiftliğin kurucusu Erol B.'nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da onay verildiği belirtilen proje kapsamında, çiftliği için AB fonları çerçevesinde 1 milyon 800 bin lira hibe desteği aldığı, çiftliğin o dönem Türkiye'de ilk kez küçükbaş hayvan süt sağım sistemiyle donatıldığı öğrenildi. Çiftlik sahibi Erol B.'nin FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik birimleri tarafından arandığı için çiftlikle ilgilenmediği ileri sürüldü.



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()