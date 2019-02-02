Çiftçilerden kooperatife senet imzalatıp, borçlu çıkarıldıkları iddiasıyla suç duyurusu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir grup çiftçi, üyesi oldukları Uzunköprü İlçe Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kendilerine boş kağıda imza attırılarak, almadıkları tarım ürünlerini almış gibi gösterip, binlerce lira borçlandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken, Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin bağlı bulunduğu Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri çiftçilerin iddialarını incelediklerini ancak somut bir delile ulaşamadıklarını bildirdi.Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan çiftçiler, Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden mazot, gübre, tarım ilacı almak için kredi kullanmak istedi. İddialara göre çiftçilerden boş kağıtlara imza alındı. Bir süre sonra da almadıkları ürünler de çiftçilere fatura edildi. Boş kağıda attıkları imzalar kullanılarak, hazırlanan senetler ile borçlu duruma düşen çiftçiler, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.'SAHTE SENET HAZIRLAYIP BİZİ BORÇLANDIRDILAR'Çiftçilerden Münir Boboluk, kooperatife 150 bin TL borcu olduğunu, bu tutarı ödediğini ancak kendisi adına düzenlenen senet ile 200 bin TL daha borçlu göründüğünü anlattı. Bu parayı ödeyemediği için icra geldiğini söyleyen Boboluk, "Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi tarafından dolandırıldık. Sahte senet hazırlayıp bizi borçlandırdılar. 150 bin lira borcum vardı, 240 bin lira ödememe rağmen hala 200 bin lira borcum olduğunu söylüyorlar. Boş kağıda imza attırıp bizi borçlandırdılar. Bu resmen bir soygundur" dedi'1 TON MAZOT KULLANDIM, 16 TON KULLANDIM DİYE BORÇLANDIRMIŞLAR'Boboluk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yılda bir ton mazot tüketiyorum, beni 16 ton mazot kullandı diye borçlandırmışlar. Tanker fişi yok, depo çıkışı yok, hiçbir delil yok, açık imzayla borçlandırmışlar. 'Burası kurum imza atmak zorundasın' diyerek, boş kağıtlara imza attırıp, senet olarak hazırlayıp borçlandırdılar. 2013 yılında kooperatife üye oldum, bugüne kadar 150 bin lira borç aldım, 80 bin lira fazla ödememe rağmen 200 bin lira fazla para ödedim. Bize boş kağıtlara imza attırarak borç çıkarıyorlar. Burası dağ başımı? Buradan bütün yetkililere sesleniyorum; 'dur' desinler. Benim ödediğim paraya göre şu an 80 bin lira kurumdan alacaklıyım ama beni 200 bin lira usulsüz şekilde borçlandırdılar. Şu anda düzenledikleri senetler avukatta, burada hepimizin mallarını haciz geldi."'HİÇ SATIN ALMADIĞIM ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ BORCUM VAR'Çiftçilerden Erkan Yılmaz da satın almadığı halde çayır biçme makinesi, mazot ve diğer giderler için kooperatif tarafından 2 yılda toplam 520 bin TL borçlandırıldığını anlatarak, şunları söyledi:"Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin iki yıldır ortağıyım. Kooperatif bize zorla traktör aldırdı., faiziyle birlikte 200 bin liraya. Sonra sattırdı icra yoluyla. Bana 520 bin lira gibi borç çıkarıyorlar. Diğer arkadaşlarım gibi boş kağıda imza attım. Daha sonra bu imzalı kağıtlara, hiç almadığım çayır biçme makinesi, mazotlar, gübreler yazmışlar. Boş kağıtları kafalarına göre doldurmuşlar. Mısır tohumları yazmışlar, hayatımızda mısır ekmiş insanlar değiliz. Aynı gün tarihli 2, 3 kez mazot gelmiş. Yılda en fazla 1 ton mazot kullanırım, kağıtta tek seferde 4 bin 700 litre mazot verdiği yazıyor. Bir defasında 25 ton mazot gelmiş. 50 bin lira nakit kredi kullanılmış. 20 bin lira kullanılıp tonlarca gübre alınmış. Bize imzalarınız var diyorlar. Bunları bize yapan görevden alınan eski Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi başkanıdır. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama 14 ay oldu. Hepimiz borçlu ve icralığız. İcralık olduğumuz için ne kredi kullanabiliyor ne de topraklarımızı ekebiliyoruz. Çok mağduruz."'TARLALARIMI SATTIM'Sahte belgeyle borçlandırıldığından dolayı 60 dekar tarlasını satmak zorunda kaldığını anlatan Rafet Demir ise "Gübre, ilaç, mazot gibi tarım ürünleri satın aldım. Borçları bir yıl ödeyemedim. Beni 90 bin lira borçlandırıp, ödediğim halde yine 90 bin lira borç karşıma çıkıyor. Bu parayı ödemek için 60 dekar tarlamı sattım ama yine 90 bin lira borç çıkıyor. Boş kağıtlara attığımız imzalar nedeniyle başımıza bu geldi. Şu an icralık olduğum için hiçbir şey alamıyorum. Tarlamı ekemiyorum" dedi.SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULARUzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin bağlı bulunduğu Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, çiftçilerin iddiaları üzerine inceleme yaptıklarını ancak somut bir delile ulaşamadıklarını söylediler. Çiftçileri savcılığa başvurmaları yönünde kendilerinin yönlendirdiğini kaydettiler. Cumhuriyet savcılığının soruşturması sürüyor.

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