Çiçeği yakaladığı salonda ve tarihte evlendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi Basın Bürosu çalışanı Zülkif Yıldırım, kreş öğretmeni Pınar Çevik ile evlendi. Zülkif Yıldırım, geçen yıl aynı tarihte katıldığı bir düğünde gelinin attığı çiçeği yakalamıştı.

Konyaaltı Belediyesi Basın Bürosu çalışanlarından Zülkif Yıldırım, aynı belediyede kreş öğretmeni Pınar Çevik ile evlendi. Çiftin nikahını, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Personelinin nikahını kıymaktan onur duyduğunu belirten Böcek, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

GÜZEL TESADÜF

Konyaaltı'ndaki bir düğün salonundaki törene çiftin ailesi ve yakınları, mesai arkadaşları ve medya sektöründen gazeteciler katıldı. Damat Zülkif Yıldırım, geçen yıl aynı tarihte (21 Ekim) ve aynı düğün salonunda katıldığı düğünde, gelinin attığı çiçeği havada yakalamıştı.



FOTOĞRAFLI