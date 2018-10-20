Christian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (1)
AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul...
AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması ve son oralak öldüğünün açıklanmasıyla ilgili olarak, "Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
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