CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel ve yönetimi görevden alındı. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı.CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için 10 Aralık 2017'de yapılan seçimini kazanarak başkanlığa seçilen Yakup Çilel ve yönetimi, CHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Kararın ise CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından tebliğ edildiği belirtildi. Çilel'in yerine, ilçe başkanlığına CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı. Eratıcı'nın yönetim kurulu listesini hazırladığı ve CHP Genel Merkezi'ne sunduğu öğrenildi. Belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan eğilim yoklamasında Yakup Çilel'in desteklediği Hüseyin Tekin kaybetmiş, Çetin Akın kazanmıştı. CHP kentten eğilim yoklamasının kazananı Çetin Akın'ı belediye başkanlığına aday göstermişti. Görevden alınan Çilel, "Ben neden görevden alındığımı bilmiyorum" dedi. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ise "Çilel ile uyum içerisinde çalışamıyorduk" dedi.FOTOĞRAFLI