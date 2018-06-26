CHP Tunceli'den, Gürsel Erol'a sert tepki

CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol'un genel başkan ve MYK'yı istifaya davet etmesi ve CHP genel merkezi önünde oturma eylemi yapacağını açıklamasına CHP Tunceli İl Başkanlığı'ndan tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Erol'un Millet İttifakı oylarıyla seçildiğine vurgu yapıldı.

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'da tek başına milletvekili çıkarmadığı belirtilerek, Gürsel Erol'un Millet İttifakı oyları ile seçildiğine dikkat çekildi. Gürsel Erol'un açıklamalarının talihsizlik olarak değerlendirilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ileriyi görebilen, bilge kişiliği ile AKP'nin tek başına mecliste çoğunluk sağlama planını boşa çıkarmıştır. 26'ıncı dönem Tunceli Milletvekili ve şu anda millet ittifakının oyları ile seçilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel başkanımız ve yönetimi ile ilgili sosyal medyada yapmış olduğu açıklamalardan dolayı bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Halkımız ve örgütümüz yapılan bu açıklamaları doğru bulmayıp, şiddetle reddetmiştir. Sayın Gürsel Erol'un adaylığını daha rahat çalışsın diye diğer adaylardan önce açıklamış, daha fazla çalışmasına vesile olmuştur. Kendisinin ifade ettiği gibi 41 yıl sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmadı. Genel başkanımızın ve partimizin çok değerli kadrolarının hazırladığı projelerle oluşturulan Millet İttifakı sonucunda bir milletvekili çıkardık. Buna rağmen sıcağı sıcağına genel merkezin seçim sonucu ile ilgili açıklamalarını ve değerlendirmelerini beklemeden, genel başkanımız ve yönetimini istifaya davet etmek büyük bir talihsizlik olmuştur. İstifa talebinde bulunanlar bilsin ki Tunceli halkı ve CHP İl örgütü olarak sayın genel başkanımız ve yönetiminin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir."

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