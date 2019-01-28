CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'i ekmek ile karşıladılar

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer, çok sayıda CHP'li ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Soyer'e, Tüm Yerel-Sen üyeleri bir somun ekmeğin yarısını vererek, emekçilerin kendisi ile ekmeğini bölüştüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Ankara'dan döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer ve CHP'lilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Soyer'e, burada çiçek verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili olan memur sendikası Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner, bir somun ekmeğin yarısını bölerek Soyer'e verdi. Altıner, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 6 bin emekçiyi temsil eden Tüm Yerel-Sen olarak sizi kutluyorum. Anlamlı bir hediye veriyorum. Emekçiler sizinle ekmeğini bölüşüyor" dedi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Soyer, kalabalığın içinde aracına ulaşmakta zorlandı. Kalabalık, "Bu sefer Tunç Soyer" sloganları attı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Soyer, burada kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Toplumda biriken muazzam bir enerji var. Muazzam bir coşku var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız. İnsan bu kadar büyük bir enerji olunca, yorgunluk hissetmiyor. Son 48 saatte, 3.5 saat falan uyudum. Ama insan o yorgunluğu hissetmiyor. Çok mutluyum, herkesi seviyorum, iyi ki varlar."

Soyer daha sonra aracına binerek Seferihisar'a hareket etti.

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