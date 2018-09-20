CHP'nin 14 aydır kirayı ödemediği iddiası

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Memduh Çetin (70), CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nın 14 aydır kiraladığı dairesinin kirasını vermediği gibi aynı binadan daire satın aldığını ileri sürdü.

Aksu'da oturan Memduh Çetin, Barbaros Mahallesi'ndeki dairesini 2012 yılında CHP Aksu İlçe Başkanlığı'na kiraladığını söyledi. 2016 yılına kadar ödemede sıkıntı yaşanmadığını belirten Çetin, aynı yıl kira kontratını yenilediklerini aktardı. Aylık 500 lira kira ve yıllık yüzde 15 oranında artış olacak şekilde anlaştıklarını kaydeden Çetin, 14 aydır kira alamadığını ileri sürdü. Çetin, "Kirayı ödemedikleri gibi elektrik ve su aboneliklerini de üzerlerine almadıkları için onları da ödememişler. Ama aynı binadaki 2'nci katta bulunan daireyi satın aldılar. 20 gün önce de o daireye taşındılar. Tabela hala bizim dairede yer alıyor" diye konuştu.

'ELEKTRİK-SU BORCU VAR'

Kirayı ödemesi için CHP genel merkezini aradığını aktaran Çetin, "Genel merkez parayı ödemezse icraya vereceğim. 5 bin 475 lira kiradan borçları, 750 liraya yakın su borçları, 125 lira ödenmemiş elektrik borcu var" dedi.

'KİRA ÖDENECEK'

CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ise kiranın şu ana kadar genel merkez tarafından ödendiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır kirada sıkıntı yaşanmadığını belirten Yıldız, "Eksik kalan kiranın ödenmesi için yazışmalarımızı yaptık. Hiçbir yere de kaçmıyoruz. Biz çıktıktan sonra da elektrik ve su faturaları gelmiş. Onların da ödemesini yapacağız" dedi.

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